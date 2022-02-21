Путин заявил о том, что Украина была целиком создана Россией

Президент России Владимир Путин заявил, что современная Украина целиком и полностью создана Россией за счёт отторжения её исторических территорий. При этом у жителей никто ничего не спрашивал. Трансляцию выступление главы государства ведёт телеканал «Вести 24».

Путин, говоря о сложившейся в наши дни ситуации вокруг Донбасса, ввёл небольшой экскурс в историю.

События советского прошлого не изменить, но надо сказать о них прямо, — заявил президент.

Глава государства пояснил, что главной задачей большевиков было задержаться у власти после революции, ленинские принципы госстроительства были гораздо хуже, чем просто ошибка. И современную Украину можно назвать так — «Украина имени Владимира Ильича Ленина». А после Великой Отечественной войны Сталин передал Украине земли, которые принадлежали Польше, Румынии и Венгрии. В 1954 году Хрущёв почему-то отобрал Крым и подарил его Украине, отметил президент. А Донбасс буквально был втиснут в состав Украины.

И этот исторический перекос и послужил началом сегодняшних событий.

Вы хотите декоммунизации? Нас это вполне устроит. Мы готовы показать, что означает для Украины настоящая декоммунизация, — резюмировал Владимир Путин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в ходе видеообращения к гражданам страны, что ситуация в Донбассе приобрела критический и острый характер. По его словам, Украина для РФ не просто соседнее государство.