Путин: cитуация в Донбассе приобрела критический и острый характер

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал российские власти не признавать суверенитет ЛНР и ДНР. Он отметил, что в случае признания самопровозглашённых республик в отношении РФ будут введены новые санкции, сообщает ТАСС.

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