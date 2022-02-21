Путин: cитуация в Донбассе приобрела критический и острый характер

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе видеообращения к гражданам страны, что ситуация в Донбассе приобрела критический и острый характер. По его словам, Украина для РФ не просто соседнее государство. Это часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства.
Ситуация в Донбассе вновь приобрела критический, острый характер, и сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении, — сказал он.
Ранее члены Совбеза России на внеочередном заседании высказались за признание независимости самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик. По словам Путина, окончательное решение по данному вопросу будет принято 21 февраля до конца дня.