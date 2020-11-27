Первый крестовый поход в книгах и картинах

В 1960 году в СССР с конвейера сошёл первый автомобиль ЗАЗ-965 «Запорожец», получивший в народе название «горбатый» из-за своих форм.

Причудливые формы, почти отсутствовавший комфорт и не самая высокая надёжность сразу породили огромное количество шуток. Выход в 1966-м новой модели — ЗАЗ-966, в народе клеймённого «ушастым» — лишь укрепил позиции...