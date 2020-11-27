Первый крестовый поход в книгах и картинах

27 ноября в 1095 году папа Римский Урбан II выступил с проповедью на церковном соборе в городе Клермон. Теперь эту речь считают официальным началом Первого крестового похода. В наше время ознакомиться с событиями тех времён можно с помощью различных произведений искусства. Как это было — в галерее NEWS.ru.
Захват Иерусалима крестоносцами 1099
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Собор в Клермоне. Миниатюра Жана Коломба из книги Себастьена Мамро «Походы французов в Утремер» (1474)
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Карта Первого крестового похода
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Крестовый поход бедняков. Миниатюра Жана Коломба из книги Себастьена Мамро «Походы французов в Утремер» (1474)
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Отбытие крестоносцев в Святую землю (миниатюра, XIII век)
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Осада крестоносцами Антиохии. Миниатюра Жана Коломба из книги Себастьена Мамро «Походы французов в Утремер» (1474)
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Армянский колофон, 1099 год времена Григория II[en], первое известное упоминание о франкском завоевании Иерусалима
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Людовик IX во главе крестоносцев
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Пленные крестоносцы в лагере Салладина
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Четвертый крестовый поход. крестоносцы вторглись в Византию, разбили ее войска, а вместо нее основали Латинскую империю
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Битва при Инабе
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