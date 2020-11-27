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История

Первый крестовый поход в книгах и картинах

14:30, 27 ноября 2020
Фото: wikipedia.org

27 ноября в 1095 году папа Римский Урбан II выступил с проповедью на церковном соборе в городе Клермон. Теперь эту речь считают официальным началом Первого крестового похода. В наше время ознакомиться с событиями тех времён можно с помощью различных произведений искусства. Как это было — в галерее NEWS.ru.

Захват Иерусалима крестоносцами 1099

wikipedia.org

Собор в Клермоне. Миниатюра Жана Коломба из книги Себастьена Мамро «Походы французов в Утремер» (1474)

wikipedia.org

Карта Первого крестового похода

wikipedia.org

Крестовый поход бедняков. Миниатюра Жана Коломба из книги Себастьена Мамро «Походы французов в Утремер» (1474)

wikipedia.org

Отбытие крестоносцев в Святую землю (миниатюра, XIII век)

wikipedia.org

Осада крестоносцами Антиохии. Миниатюра Жана Коломба из книги Себастьена Мамро «Походы французов в Утремер» (1474)

wikipedia.org

Армянский колофон, 1099 год времена Григория II[en], первое известное упоминание о франкском завоевании Иерусалима

wikipedia.org

Людовик IX во главе крестоносцев

wikipedia.org

Пленные крестоносцы в лагере Салладина

wikipedia.org

Четвертый крестовый поход. крестоносцы вторглись в Византию, разбили ее войска, а вместо нее основали Латинскую империю

wikipedia.org

Битва при Инабе

wikipedia.org

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