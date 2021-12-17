Опубликованы уникальные фронтовые снимки советских полководцев на отдыхе

У карты боевых действий. Командующий 5-й армией Л. А. Говоров и член военного совета армии бригадный комиссар П. Ф. Иванов. Январь 1942 года

Минобороны опубликовало уникальные фото советских полководцев времён Великой Отечественной войны. В подборку попали кадры конца 1941 года, на которых отображены не только боевые будни военачальников, но и редкие минуты отдыха, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

азаков, Рокоссовский, Лобачев 16-я армия 1941 год commanders.mil.ru

Серия снимков была опубликована в рамках военно-патриотического проекта «Полководцы победы» и посвящена 80-летию победы войск Красной армии в битве под Москвой. Среди уникальных снимков — фотографии из семейных архивов Александра Василевского, Ивана Конева, Леонида Говорова, Андрея Ерёменко, Семёна Тимошенко, Андрея Хрулёва и других. В частности, были обнародованы фотографии выезда на передовую генерала армии Георгия Жукова, только что назначенного командующим войсками Западного фронта.

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Тогда, в тяжелейшей обстановке на подступах к Москве, благодаря в том числе и стратегическому таланту военачальника, в кратчайшие сроки была организована и проведена оборонительная, а затем и наступательная операции Красной армии, — говорится в сообщении.

Также среди снимков — фото генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского, сделанное во время тяжелейших сражений на Волоколамском направлении, когда советские солдаты сдерживали наступление фашистов на Москву.

Рокоссовский, член военного совета армии Алексей Андреевич Лобачев и военнослужащие 16 армии commanders.mil.ru

В 2019 году Российское историческое общество впервые показало рапорт маршала Георгия Жукова об освобождении Польши от гитлеровских войск в конце Великой Отечественной войны. Как сообщалось, документ предназначался Иосифу Сталину. Командующий 1-м Белорусским фронтом предоставил информацию Госкомитету обороны 29 января 1945 года. Военачальник указал в отчёте, что вермахт фактически стёр с лица земли столицу Польши — Варшаву: жилые дома взорваны или сожжены, предприятия лежат в руинах.