Обаме припомнили ложь про его деда, якобы освобождавшего Освенцим

Российский сенатор Алексей Пушков припомнил, как экс-президент США Барак Обама в одном из своих выступлений, когда ещё занимал высокий пост, придумал историю про своего дедушку, который якобы освобождал Освенцим. В своём Telegram Пушков так прокомментировал сообщения СМИ о недавнем выступлении Обамы в Глазго, где он также допустил много фактических ошибок, перепутав Шотландию с Ирландией.

Обама вообще часто плохо понимает, о чём говорит. Как-то, ещё будучи президентом, на годовщину освобождения Освенцима он рассказал трогательную историю о том, как концлагерь освобождал его дедушка. <...> Беда, однако, в том, что американцы Освенцим не освобождали. Как и Польшу в целом. Поэтому дедушка Обамы мог освобождать концлагерь Освенцим только будучи в составе Красной армии, что было бы странно для дедушки Обамы, — напомнил Пушков.

После этого, по словам сенатора, пресс-служба Обамы долго оправдывалась «какими-то невразумительными объяснениями», а затем заявила, что дедушка экс-президента освобождал не Освенцим, а что-то ещё. В итоге главу США тогда освистали члены Республиканской партии «под смущённое молчание демократов».

Впрочем, по словам российского сенатора, Обама всё равно выглядит выгоднее на фоне того же Джорджа Буша — младшего, перепутавшего Австралию с Австрией, а Словакию со Словенией.

Помимо ляпа с Шотландией и Ирландией, бывший президент США Барак Обама назвал английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира бардом. А ранее он раскритиковал президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за то, что они не приехали климатическую конференцию COP26 в Глазго.