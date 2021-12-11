Кадыров рассказал, как в чеченскую войну перешёл на сторону России
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
02:14, 12 декабря 2021
Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com
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Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что во время чеченской войны он и его соратники перешли на сторону России и начали бороться с боевиками-сепаратистами. Это произошло после слов президента Владимира Путина о необходимости «закончить чеченскую войну». Об этом Кадыров рассказал в интервью в рамках нового документального фильма «Новейшая история», который выйдет на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 12 декабря. Фрагмент был показан в эфире новостной программы «Вести в субботу».
Путин сказал, я хочу закончить войну. И мы шли в атаку, зная, что мы защищаем не только чеченский народ, но и целостность России, — сказал глава Чечни.
В ходе передачи будут также показаны фрагменты интервью Владимира Путина. Он, например, признался, что в 1990-е годы ему приходилось подрабатывать частным извозом. Но он отметил, что ему неприятно об этом вспоминать. В те годы он не знал, что ему делать, потому что нужно было кормить двоих детей. Президент благодарен, что тогда его пригласили работать в Управлении делами президента.