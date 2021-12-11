Кадыров рассказал, как в чеченскую войну перешёл на сторону России

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Звание лучшего танка Второй мировой войны, по мнению британского историка Джеймса Холланда, должно быть присвоено американской машине «Шерман М4». К такому мнению пришёл эксперт, забыв про советский Т-34, сообщает испанское издание ABC. Одной из причин, по которым историк выделил этот танк, стала лёгкость его производства.

По мнению Холланда, «Шерман М4» был небольшим, достаточно быстрым, относительно лёгким и простым в производстве. Историк заметил, во время войны именно «Шерман» применялся чаще в войсках западных союзников. В свою...