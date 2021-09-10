Заммэра рассказала о москвичах, привившихся от коронавируса

В Москве зарегистрировано 5 млн человек, которые прошли вакцинацию первым компонентом прививки от коронавируса. За переболевшими ведётся наблюдение и проводится курс лечения, также им проводят быстрые тесты на коронавирус. Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

По её словам, первым компонентом вакцины уже привились около половины всех трудоспособных жителей Москвы, в том числе более 80% всех медицинских и педагогических работников, а также 98% пожилых людей, которые проживают в специальных учреждениях. В то же время остальные люди старше 60 лет вакцинируются весьма неохотно и от коронавируса привиты только треть пенсионеров, несмотря на их высокую смертность от заболевания.

Дачный период закончен, и я очень надеюсь, что наши пенсионеры вернутся в Москву, придут в пункты вакцинации в ближайшее время, вакцинируются и получат уникальную коробку от мэра, которая поможет им следить за своим здоровьем, — заявила заммэра.

Она также отметила, что за всеми, кто переболел коронавирусной инфекцией, предполагается наблюдение и проведение специальной углублённой диспансеризации с последующим занесением в регистр переболевших. Её проводят в павильонах, расположенных в парках Москвы: этой возможностью уже воспользовались около 40 тысяч человек. В рамках лечения больных с коронавирусом активно используется плазма крови и проведение быстрых тестов на наличие заболевания, которые дают возможность быстрее начать лечение. Аналогичные быстрые тесты будут применяться для выявления гриппа.

Ранее врач рассказала, какие тесты точнее всего определяют заражение коронавирусом. Речь идёт о так называемых ОТ-ПЦР-тестах и LAMP-тестировании. Тесты ОТ-ПЦР проводят крупные лаборатории с высококвалифицированными специалистами. Тесты на основе LAMP (молекулярный экспресс-метод петлевой изотермической амплификации) позволяют получать более быстрые результаты. В последнем случае, по словам экспертов, точность тестов составляет 99%.