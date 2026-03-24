В Москве рассказали, сколько жен и детей бойцов СВО прошли переобучение Ракова: более 3 тыс. родственников бойцов СВО прошли бесплатную переквалификацию

Более 3 тыс. родственников бойцов СВО прошли бесплатное переобучение в Москве, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что более 75% выпускников смогли найти работу по выбранной специальности, передает РИА Новости.

С конца 2022 года свыше трех тысяч родственников бойцов СВО прошли бесплатное обучение при поддержке города, — сказала Ракова.

Как отметила Ракова, короткие программы обучения доступны женам и детям бойцов старше 18 лет. Записаться на них можно в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей. По ее словам, большой популярностью пользуются программы, позволяющие работать по гибкому графику или удаленно, что дает возможность совмещать профессиональную занятость с заботой о семье. Женщины осваивают профессии менеджера маркетплейсов, диетолога, графического дизайнера, видеомонтажера, а также изучают кондитерское и швейное дело.

Ранее президент России Владимир Путин призвал обеспечить безотказную систему выплат компенсаций участникам СВО и их близким. Глава государства подчеркнул, что помощь должна доходить до каждого без сбоев и задержек.