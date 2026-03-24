Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 09:15

В Москве рассказали, сколько жен и детей бойцов СВО прошли переобучение

Ракова: более 3 тыс. родственников бойцов СВО прошли бесплатную переквалификацию

Анастасия Ракова Анастасия Ракова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Более 3 тыс. родственников бойцов СВО прошли бесплатное переобучение в Москве, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что более 75% выпускников смогли найти работу по выбранной специальности, передает РИА Новости.

С конца 2022 года свыше трех тысяч родственников бойцов СВО прошли бесплатное обучение при поддержке города, — сказала Ракова.

Как отметила Ракова, короткие программы обучения доступны женам и детям бойцов старше 18 лет. Записаться на них можно в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей. По ее словам, большой популярностью пользуются программы, позволяющие работать по гибкому графику или удаленно, что дает возможность совмещать профессиональную занятость с заботой о семье. Женщины осваивают профессии менеджера маркетплейсов, диетолога, графического дизайнера, видеомонтажера, а также изучают кондитерское и швейное дело.

Ранее президент России Владимир Путин призвал обеспечить безотказную систему выплат компенсаций участникам СВО и их близким. Глава государства подчеркнул, что помощь должна доходить до каждого без сбоев и задержек.

Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.