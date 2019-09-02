https://static.news.ru/photo/452622aa-cd8c-11e9-930a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Мужчина с диагнозом «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом» (ГЛПС) скончался в одной из клиник Саратова. Это уже второй случай летального исхода от ГЛПС в регионе — ранее умерла женщина.

Как сообщает «Интерфакс» , смерть мужчины подтвердили в местном Минздраве. По словам представителей ведомства, у пациента был случай быстрого течения болезни. Спасти мужчину не удалось, несмотря на все приложенные врачами усилия.

В настоящий момент в стационарах Саратовской области находятся около 200 человек с подозрением на ГЛПС, а с мая 2019 года диагноз лабораторно подтвердили у около полутора тысяч человек. В связи со вспышкой заболевания местные правоохранители возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Личность фигурантов дела не раскрывается.

Основным распространителем ГЛПС является грызун — лесная полёвка. Последняя вспышка активности природных очагов распространения болезни в Саратовской области фиксировалась в 2014 году.

Ранее, как писал News.ru, Роспотребнадзор предупредил россиян о риске заражения нетипичными для российского климата болезнями. Экзотические инфекции, в том числе тропические лихорадки, могут появиться в РФ из-за потепления климата.