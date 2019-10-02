https://static.news.ru/photo/6d5318c2-e507-11e9-aee5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Медицинские специалисты сообщили о том, как по состоянию глаз можно понять, от какого недуга страдает человек.

Так, например, белое кольцо вокруг роговицы, чаще всего встречающееся у пожилых людей, может быть одним из симптомов повышенного холестерина. Врачи подчёркивают, что его уровень необходимо регулярно проверять всем, чей возраст перешёл за отметку в 45 лет.

Постоянно слезящиеся глаза могут быть либо признаком того, что человек слишком много времени проводит за компьютером или телефоном и ему надо отдохнуть, либо симптомом аллергической реакции.

Жёлтые белки глаз указывают на проблемы с печенью. По словам врачей, одна из самых распространённых причин — слишком большое количество билирубина. Это — желчный пигмент, образовавшийся в результате распада эритроцитов, сообщает «Ридус».

Также, как отмечают доктора, дёргающийся глаз говорит о стрессе и усталости, а опухшие веки указывают на недосып или начало воспалительного процесса.

Как ранее передавал News.ru, британские учёные предупредили об опасности мясной диеты для человеческой популяции. Как утверждают исследователи, при нынешнем уровне потребления мяса человечество может ждать глобальный голод через 30 лет.