Врачи рассказали об опасных последствиях лёгкой формы COVID

Спустя год после начала пандемии медики открыли странный феномен COVID. Как оказалось, для многих пациентов, включая молодых, которые никогда не нуждались в госпитализации, коронавирус имеет разрушительный второй акт.

Симптомы проявляются через несколько недель или месяцев после выздоровления, пишет The Wall Street Journal.