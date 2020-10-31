Врачи рассказали об опасных последствиях лёгкой формы COVID

https://static.news.ru/photo/77bf3b48-1c7d-11eb-adbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёным постепенно удаётся раскрывать тайны коронавируса. Недавно они выяснили, что перенёсшие заболевание бессимптомно или в лёгкой форме, могут впоследствии столкнуться с последствиями через несколько недель после выздоровления.

Спустя год после начала пандемии медики открыли странный феномен COVID. Как оказалось, для многих пациентов, включая молодых, которые никогда не нуждались в госпитализации, коронавирус имеет разрушительный второй акт.

Симптомы проявляются через несколько недель или месяцев после выздоровления, пишет The Wall Street Journal.

Doctors have begun to unlock the mystery behind Covid-19 âlong haulers,â who arenât badly hit initially but can experience memory lapses, erratic heart rates and dizziness over time https://t.co/pFD35UvZ6o — The Wall Street Journal (@WSJ) November 1, 2020

Осложнения, которые возникают после заболевания выглядят, по мнению врачей достаточно странно и выражаются в провалах памяти, проблемах с пищеварением и неустойчивым сердечным ритмом.

О последствиях коронавируса рассказал и живущий в Сингапуре 40-летний Радж Саркер, который перенёс COVID весной, однако после этого он столкнулся с последствиями болезни, которые учёные ещё только исследуют.

Среди них могут быть усталость, боль в груди и воспаление сердца, и многие из них не имеют никакой очевидной связи с такими симптомами, как кашель и лихорадка, которые часто запускают коронавирус.

Как писал NEWS.ru, в Великобритании запретили встречаться парам, которые не живут вместе.