https://static.news.ru/photo/cf3e1572-4331-11ea-b355-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Употребление помидоров может негативно сказаться на здоровье. Отказаться от этого овоща и пересмотреть свой рацион врачи советуют тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

В помидорах содержится большое количество органических кислот, поэтому они могут раздражать слизистую желудка при язвах и гастритах. Кроме того, ограничить их следует тем, у кого есть камни в почках.

Кроме того, я не рекомендую даже тем, у кого нет проблем с желудком, употреблять в пищу много кетчупа. В него добавляют сахар, а сладкое не полезно для нашего организма, — рассказала диетолог Елена Соломатина «Вечерней Москве».

При этом медик отметила, что в томатах много ликопина, который способен предотвратить онкологию.

Ранее медики рассказали о способе снижения риска сердечного приступа. Оказалось, для этого необходимо каждый раз во время завтрака добавлять к пище помидоры, писал NEWS.ru.