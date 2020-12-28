Врачи назвали самый неожиданный предвестник болезни сердца

https://static.news.ru/photo/f01df202-4980-11eb-a9d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/Global Look Press

Запор может стать признаком сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли специалисты Гарвардской медицинской школы.

Из-за перенапряжения при запоре может повышаться кровяное давление и это уже грозит риском развития ишемической болезни сердца. Свои выводы ученые основывают на исследовании, в котором они изучили вызванные запором прессорные реакции как пусковой механизм нежелательных сердечно сосудистых явлений, пишет Express.

Изменения микробиоты кишечника при запорах могут вызвать атеросклероз, повышение кровяного давления и сердечно-сосудистые заболевания, — приводит издание выдержку из исследования.

Врачи предупреждают, что повышение кровяного давления при запоре может провоцировать ряд таких болезней, как аритмия, сердечная недостаточность, расслоение аорты, острая коронарная болезнь сердца.

Ранее NEWS.ru сообщал, что медики из Великобритании напомнили, что сердечный приступ не всегда сопровождается резкими болями в грудной клетке, и назвали другие признаки, указывающие на инфаркт. Медики напоминают, что причиной сердечного приступа является недостаток крови, поступающей к сердцу.