https://static.news.ru/photo/f3cddd9c-6b3f-11ea-9d35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Turusov/Global Look Press

Обычная морская капуста, которая присутствовала на прилавке почти любого магазина во времена СССР, обладает антибактериальным эффектом и иммуностимулирующим действием. Потребление этого продукта может быть очень полезно в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Об этом журналистам рассказал доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. По его словам, морская капуста может помочь организму, встав на его защиту во время пандемии COVID-19. Морская капуста укрепляет иммунитет и уменьшает вероятность развития заболевания. Кроме того, она сама по себе обладает мощным антибактериальным эффектом.

Эта водоросль богата йодом, а потому способна покрыть дефицит этого вещества в организме. Его не хватает всем, кто живёт далеко от моря, — приводит слова доктора медицинских наук «Царьград».

Как ранее писал NEWS.ru, главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке, где размещают пациентов с подозрением на коронавирус и заражённых им, рассказал о тяжёлых формах COVID-19 и самых опасных симптомах вируса.