Врач усомнился в способности абсента восстанавливать обоняние после COVID

Нет никаких официальных исследований, подтверждающих тот факт, что употребление абсента может помочь вылечить аносмию — потерю обоняния, считает отоларинголог Владимир Зайцев, комментируя появившуюся в Сети информацию о том, что этот спиртной напиток помог вернуть обоняние некоторым перенёсшим коронавирус пациентам. По его мнению, восстанавливать обонятельную зону полости носа нужно в кабинете у врача, а не при помощи алкоголя, пишет «Слово и Дело».

При условии, что причины кондуктивные, то есть если причина — воспаление обонятельных рецепторов и луковиц, то помочь пациенту можно. Надо гасить воспаление и отёк, восстанавливать обонятельную зону полости носа — причём лечить не абсентом, а в кабинете лор-врача путём специальных процедур, которые гасят воспаление и отёк, назначением правильных лекарственных препаратов, — подчеркнул Зайцев.

Он предположил, что информация о лечебном действии абсента может быть рекламной кампанией производителей этого алкогольного напитка. По его мнению, запах аммиака намного резче, именно поэтому медики используют нашатырь в больницах, чтобы привести в чувство потерявшего сознание пациента.

Ранее терапевт высшей категории Алексей Водовозов заявил, что штамм COVID-19 «омикрон» редко вызывает ряд симптомов, характерных для прежних штаммов. В частности, речь идёт о потере обоняния и трудностях с дыханием.