Врач рассказал о редких симптомах «омикрона»

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Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко встретился с директором департамента обращения лекарственных препаратов и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспаром, сообщается на сайте Минздрава РФ. В ходе встречи стороны акцентировали внимание на включение российских органов, среди которых Минздрав, Минпромторг и Росздравнадзор, в список регуляторов ВОЗ, а также на сертификации отечественной вакцины «Спутник V».

Роджерио Гаспар также отметил в целом высокую удовлетворённость взаимодействием с российской стороной в рамках процедуры преквалификации вакцины «Спутник V», — говорится в заявлении. Помимо этого, Гаспар и Мурашко обсудили создание...