Врач рассказал о редких симптомах «омикрона»

Врач Водовозов: для «омикрона» нехарактерны потеря обоняния и трудности с дыханием
Евгений Бугров
Евгений Бугров
03:35, 28 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов заявил, что штамм COVID-19 «омикрон» редко вызывает ряд симптомов, характерных для прежних штаммов. В частности, речь идёт о потере обоняния и трудностях с дыханием, отметил он в беседе с радио Sputnik.
Он практически не добирается до лёгких, он останавливается в бронхиолах, то есть в бронхиальном дереве. Я бы не сказал, что бронхиолит при «омикроне» намного лучше пневмонии при «дельте», но это более лёгкое заболевание, — пояснил терапевт.
По его словам, другой основной признак смертоносной инфекции — потеря обоняния — тоже редко проявляется при заражении «омикроном».
При нём редко встречается потеря обоняния, а для вариантов до «дельты» это было распространённым явлением. Зачастую по потере обоняния люди понимали, что больны, и шли сдавать анализы. При «дельте» это встречалось уже реже, а при «омикроне» потеря обоняния редкость, — подчеркнул Водовозов.
Ранее стало известно, что усталость, мышечные или суставные боли, тошнота, снижение аппетита, разные неврологические симптомы и сыпь являются нетипичными симптомами коронавируса, заявил инфекционист Андрей Поздняков. Он подчеркнул, что многие стелс-симптомы проявляются наряду с более «классическими» проявлениями COVID-19.