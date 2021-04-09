Врач развенчал миф о сжигающем лишние жиры фрукте

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В рационе человека не существует продуктов, которые чудесным образом могут сделать фигуру стройной, а здоровье крепким. Об этом «Звезде» заявил диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Специалист подчеркнул, что рассказы о том, что такими волшебными свойствами обладает грейпфрут — это миф. По его словам, этот фрукт не сжигает жиры, а наоборот только усиливает аппетит.

Он довольно полезный плод, там много пектинов, аскорбиновой кислоты, но вес он не снижает. Он содержит горечи, органические кислоты, которые, скорее, раздражают пищеварительный тракт и повышают аппетит. Он лишь отчасти стимулирует расход энергии, что перекроется увеличением потребления пищи. Грейпфрут при похудении, скорее, полезен, но употреблять его надо после еды, — отметил Гинзбург.

Он посоветовал желающим похудеть внимательнее относиться к своему питанию и заниматься физической активностью. В первую очередь, по его словам, нужно убрать из пищи продукты, повышающие общую калорийность рациона, — сахар, жиры и трансжиры.

Очень важно для женщин категории 40+ обязательно двигаться, делать зарядку, ходить пешком, — добавил Гинзбург.

Ранее, как писал NEWS.ru, врач-диетолог Анна Белоусова посоветовала отказаться от употребления грейпфрутов во время лечения от коронавируса. Цитрусовый фрукт, а также его сок противопоказаны и людям с онкологическими, кардиологическими заболеваниями.