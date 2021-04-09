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Врач развенчал миф о сжигающем лишние жиры фрукте

18:55, 10 апреля 2021
Фото: pixabay.com

В рационе человека не существует продуктов, которые чудесным образом могут сделать фигуру стройной, а здоровье крепким. Об этом «Звезде» заявил диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Специалист подчеркнул, что рассказы о том, что такими волшебными свойствами обладает грейпфрут — это миф. По его словам, этот фрукт не сжигает жиры, а наоборот только усиливает аппетит.

Он довольно полезный плод, там много пектинов, аскорбиновой кислоты, но вес он не снижает. Он содержит горечи, органические кислоты, которые, скорее, раздражают пищеварительный тракт и повышают аппетит. Он лишь отчасти стимулирует расход энергии, что перекроется увеличением потребления пищи. Грейпфрут при похудении, скорее, полезен, но употреблять его надо после еды, отметил Гинзбург.

Он посоветовал желающим похудеть внимательнее относиться к своему питанию и заниматься физической активностью. В первую очередь, по его словам, нужно убрать из пищи продукты, повышающие общую калорийность рациона, — сахар, жиры и трансжиры.

Очень важно для женщин категории 40+ обязательно двигаться, делать зарядку, ходить пешком, — добавил Гинзбург.

Ранее, как писал NEWS.ru, врач-диетолог Анна Белоусова посоветовала отказаться от употребления грейпфрутов во время лечения от коронавируса. Цитрусовый фрукт, а также его сок противопоказаны и людям с онкологическими, кардиологическими заболеваниями.

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