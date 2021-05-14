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Врач рассказала об опасном маринаде для шашлыка

03:28, 16 мая 2021
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Некоторые виды маринада для шашлыка могут быть опасны для здоровья. Об этом в интервью порталу «Телеграф» рассказала диетолог Ирина Морозова.

По словам специалиста, наиболее вредными вариантами являются рецепты на основе уксуса и майонеза.

Диетолог пояснила, что при высоких температурах майонез начинает выделять большое количество жиров и веществ, вредных для организма. Уксус же негативно влияет на ЖКТ и при частом употреблении приводит к болезни почек.

Также нельзя отнести к категории полезных маринад на основе кефира, так как он препятствует усвоению железа и белка.

Ранее шеф-повар и ведущий телеканала «Еда» Владимир Павлов заявил, что на природе можно приготовить блюда полезнее, чем традиционные шашлыки. Как рассказал специалист, мясо на пикнике лучше заменить овощами или рыбой.

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