Врач рассказала об опасном маринаде для шашлыка

https://static.news.ru/photo/d2db5a3c-6718-11e9-bdb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Некоторые виды маринада для шашлыка могут быть опасны для здоровья. Об этом в интервью порталу «Телеграф» рассказала диетолог Ирина Морозова.

По словам специалиста, наиболее вредными вариантами являются рецепты на основе уксуса и майонеза.

Диетолог пояснила, что при высоких температурах майонез начинает выделять большое количество жиров и веществ, вредных для организма. Уксус же негативно влияет на ЖКТ и при частом употреблении приводит к болезни почек.

Также нельзя отнести к категории полезных маринад на основе кефира, так как он препятствует усвоению железа и белка.

Ранее шеф-повар и ведущий телеканала «Еда» Владимир Павлов заявил, что на природе можно приготовить блюда полезнее, чем традиционные шашлыки. Как рассказал специалист, мясо на пикнике лучше заменить овощами или рыбой.