Врач рассказала о связи горячего чая и онкологии

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян заявила, что слишком горячий чай опасен для здоровья. Горячий напиток может привести к развитию онкологии, также не исключены повреждения пищевода и гортани, отметила кандидат медицинских наук в беседе с радио Sputnik.

По поводу горячих напитков есть исследование, что они могут привести к развитию онкологических заболеваний, могут быть повреждены пищевод, гортань. Поэтому мы завариваем чай не кипятком и пьём несколько остывшим. Самое лучшее, если чай соотносится с температурой тела. Он может быть чуть горячее — градусов 40, но кипяток пить однозначно не надо, — предупредила Арзуманян.

Она добавила, что после того, как чай заварился, следует подождать минут пять, прежде чем начать его пить.

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