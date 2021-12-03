Врач рассказала, кому нельзя есть бурый рис

Нутрициолог Елена Брянцева рассказала, кому противопоказан бурый рис. Это люди с некоторыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сообщает РИА Новости.

Врач отметила , что всё отличие бурого риса от белого заключается в степени обработки. Это такая же безглютеновая злаковая культура, как гречка, пшено или киноа. Все злаковые содержат фитиновую кислоту, которая и может стать причиной неприятных ощущений в организме.

Это антинутриент, который частично блокирует всасывание магния, кальция, железа и цинка, а ещё может стать причиной аллергии и чувствительности к той или иной пищи. Поэтому количество злаковых, которое можно употреблять без вреда для здоровья, а также их выбор, зависят от многих факторов, — сказала доктор.

Отказаться от злаковых и, в частности, от бурого риса, придётся в случае синдрома раздражённого кишечника или синдрома избыточного бактериального роста.

При заболеваниях Крона или НЯК (неспецифический язвенный колит) придётся отказаться от злаковых совсем, — предупредила специалист.

А вот людям с повышенным содержанием сахара в крови бурый рис очень даже рекомендуется. Врач советует отдать предпочтение именно этому продукту и заменить им овсянку.

Ранее сообщалось, что в рацион людей, лечащихся от коронавируса, должны быть включены богатые цинком продукты. Из растительной пищи необходимо употреблять в пищу шпинат, бурый рис, овёс, зародыши пшеницы.