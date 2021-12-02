Врач рассказала, как укрепить иммунитет

Чтобы укрепить иммунитет, желательно посещать тренажёрный зал, но достаточно делать и зарядку по 10 минут дома, регулярно гулять на свежем воздухе и по мере возможности заниматься дыхательной гимнастикой, заявила специалист Красноярской краевой клинической больницы Ольга Ищенко. Помимо этого, она посоветовала не наедаться на ночь и придерживаться сбалансированного питания, передаёт «МК в Красноярске».

Учитывая, что не все могут посещать тренажерные залы, то будет достаточно провести зарядку в домашних условиях, потратив на это буквально десять минут в день. Приветствуется и дыхательная гимнастика. Также необходимы регулярные прогулки на свежем воздухе, — заявила Ищенко.

Она заверила, что для укрепления иммунитета стоит следить за своим питанием: врач посоветовала добавить в рацион богатую клетчаткой пищу, например, овсяные хлопья, гречку и макароны из твёрдых сортов пшеницы.

Употребление данных продуктов крайне важно, так как их использование поддерживает правильную работу кишечника и здоровую микрофлору, — резюмировала Ищенко.

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