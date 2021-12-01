Врач рассказал о пользе рыбьего жира в профилактике коронавируса

Врач-терапевт Георгий Сапего рассказал, может ли рыбий жир быть полезным в профилактике инфекционных заболеваний, в частности, коронавируса. Продукт действительно оказывает противовоспалительное действие, благодаря омега-3 полиненасыщенным жирным кислотам, которые входят в его состав, сообщает радио Sputnik.

Рыбий жир снижает уровень триглицеридов, буквально жира, в крови, немного снижает артериальное давление, слегка уменьшает частоту сердечных сокращений, снижает свёртываемость крови. Также омега-3 ненасыщенные жирные кислоты из рыбьего жира обладают противовоспалительным действием. Поэтому рыбий жир, например, рекомендуют людям с ревматоидным артритом, — пояснил врач.

Однако продукт нельзя считать заметно укрепляющим иммунитет средством. Но его противовоспалительный эффект может дать некий положительный эффект и при инфекционных заболеваниях.

Не думаю, что рыбий жир заметно повышает нашу сопротивляемость инфекциям, однако он слегка сдерживает воспаление в лёгких, — отметил терапевт.

Рыбий жир, который обычно предлагается к употреблению, производится из тушек рыб, живущих в холодных морях.

Тот рыбий жир, который раньше давали детям с ложки, получали из печени жирных рыб. Сейчас рыбий жир делают из всей тушки рыбы. Эту рыбу хитрым способом обрабатывают, растворяют и выделяют получившийся жир. В таком жире много ненасыщенных жирных кислот, — рассказала специалист.

Омега-3 есть не только в рыбьем жире, но и в шпинате, грецких орехах, фасоли, льняном и горчичном масле. Также эти вещества сейчас предлагаются в БАДах. Но злоупотреблять ими нельзя.

Проблема только в том, что состав добавок непредсказуем. Токсины в БАДах контролировать невозможно. Чтобы уберечься, не стоит съедать больше четырёх граммов омега-3 ненасыщенных жирных кислот в день, тогда отравиться токсинами нельзя, — посоветовал Сапего.

Ранее нутрициолог Алёна Ишмухаметова заявила, что рыбий жир — это продукт животного происхождения, содержащий омега-3 кислоты и другие полезные микроэлементы, поэтому взрослым рекомендовано потреблять не менее 200 граммов жирной рыбы в неделю. Беременным и кормящим грудью стоит ограничить потребление тунца до 150 граммов в неделю, а остальные морепродукты стоит потреблять в размере от 200 до 350 граммов.