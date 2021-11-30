Нутрициологи рассказали о пользе рыбьего жира

Рыбий жир — это продукт животного происхождения, содержащий омега-3 кислоты и другие полезные микроэлементы, поэтому взрослым рекомендовано потреблять не менее 200 граммов жирной рыбы в неделю, заявила нутрициолог Алёна Ишмухаметова. Она добавила, что беременным и кормящим грудью стоит ограничить потребление тунца до 150 граммов в неделю, а остальные морепродукты стоит потреблять в размере от 200 до 350 граммов, сообщают «Вести Подмосковья».

Взрослым людям стоит употреблять не менее 200 граммов различной рыбы и морепродуктов в неделю. В них содержится много питательных веществ, в том числе омега-3 жирные кислоты. Они полезны для глаз и работы мозга. Типы омега-3 EPA и DHA могут помочь с облегчением симптомов ревматоидного артрита, — пояснила Ишмухаметова.

Её коллега, нутрициолог Надежда Ершова согласилась с тем, что взрослым следует потреблять не менее 200 грамм жирной рыбы в неделю, однако она отметила, что люди редко соблюдают такую норму. Поэтому она посоветовала россиянам получать полезные микроэлементы из добавок: по её словам, важно отличать омега-3, омега-6 и омега-9 кислоты, которые конкурируют друг с другом в организме.

Рекомендую обращать внимание на то, из какой рыбы получен жир. Лучше всего подойдут анчоусы, макрель, сардины и другие виды рыбы с короткой пищевой цепочкой и маленькой продолжительностью жизни. Они не успевают накопить токсины и другие загрязняющие вещества, — резюмировала Ершова.

Ранее нутрициолог Ксения Чёрная назвала продукты для укрепления иммунитета зимой. Она посоветовала следить за количеством витамина А в организме: он влияет на зрение, рост, формирование костей, а также на поддержание и восстановление целостности слизистых оболочек и кожного покрова. Микроэлемент содержится в куриных яйцах, рыбьем жире, моркови, батате, шпинате, перце, луке.