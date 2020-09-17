Врач рассказала, чем опасны детские капли в нос

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Использование сосудосуживающих капель в нос детьми может привести к аллергическим реакциям и даже отравлению. Об этом рассказала врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Марина Мамаева.

В беседе с «Ридусом» она сообщила , что к плачевным последствиям может привести именно бесконтрольное использование таких капель, поэтому самостоятельно назначать их ребёнку нельзя.

Если ребёнку действительно показаны сосудосуживающие капли, то педиатр пропишет ему более щадящие, мягкие капли, у которых нет сильных побочных эффектов, — пояснила медик.

По её словам, профессиональный врач должен «расписать» лечение такими каплями, рассказать о длительности их приёма и дневной норме. Игнорировать эти рекомендации крайне опасно. Мамаева отметила, что во многих европейских странах детям младше шести лет сосудосуживающие капли запрещены, а у детей до 12 лет должны применяться с большой осторожностью. Она призвала обращать внимание на маркировку капель, так как производители указывают, подходит ли их продукт детям. Это связано с тем, что дозировки для ребёнка и взрослого различаются.

Распознать передозировку сосудосуживающими каплями у ребёнка можно уже через несколько минут после приёма. Её признаки: сужение зрачков, сухость в носу и во рту, бледность, вялость и головокружение. При сильном отравлении ребёнок может пожаловаться на тошноту, у него может начаться рвота. Бывают даже случаи потери сознания. При таких признаках необходимо незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь.

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