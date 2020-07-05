Врач рассказал о свойствах гороха защищать от рака и укреплять кости

https://static.news.ru/photo/7c7bfa3c-be53-11ea-82ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/Global Look Press

Горох — продукт, способный защитить от онкозаболевания, укрепить кости и защитить стенки сосудов от атеросклероза. В горохе много белка и кремния, необходимых для синтеза коллагена и эластина.

Именно эти вещества задействованы в процессах омоложения кожи и укрепления суставов, связок костей. Также в растении есть никотиновая кислота, обладающая противовоспалительными свойствами и защищающая сосуды от атеросклерозных бляшек, рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург в эфире телеканала «Россия 1».

Последнее свойство гороха критически важно для профилактики возрастных заболеваний. Горох защищает от онкологии, улучшает память, благоприятно влияет на ЦНС и головной мозг за счёт содержания в нём большого количества витамина В1.

В горохе содержатся полезные вещества — аскорбиновая кислота и пищевые волокна, которые благотворно влияют на уровень сахара в крови. А из-за высокого содержания белка и низкой калорийности горох станет хорошим подспорьем в похудении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что диетологи из Университета штата Пенсильвания установили, что бобовые культуры способны в какой-то мере заменить мясо в рационе. Горох, нут и чечевица имеют в составе клетчатку, а также белок, который фактически аналогичен тому, что содержится в мясе.