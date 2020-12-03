Врач рассказал о распространении коронавируса внутри семьи

https://static.news.ru/photo/7af620f8-35e9-11eb-aa9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что заболевший COVID-19 человек не обязательно заразит остальных членов семьи. По его словам, есть шанс правильно предохраниться от инфекции.

Тем более что между заражением и заболеванием есть большая разница, отметил Болибок в беседе с радио Sputnik.

В большинстве случаев происходит так: коронавирусной инфекцией люди заражаются, иммунная система срабатывает и совершенно никаких симптомов не возникает. Есть люди, у которых иммунная система не очень хорошо работает, у них возникают различные проявления заболевания, которое называется COVID-19. Из тех, кто заражается, болеет очень небольшая часть, соотношение примерно 1 к 20 или даже 1 к 50, — пояснил иммунолог.

Он уточнил, что заболеть можно, когда имеется какой-то дополнительный фактор, ослабляющий иммунную защиту организма. Например, человек перемёрз, перенервничал, злоупотреблял алкоголем.

Болибок добавил, что при соблюдении правил предосторожности семья может не заболеть, даже если пребывает в квартире вместе с находящимся на карантине родственником.

Человек должен сидеть в отдельной комнате, выходить поесть только тогда, когда все остальные «разбежались по углам», мыть руки, носить маску и пользоваться отдельной посудой. Также общественными местами в квартире надо пользоваться только после дезинфекции. Тогда всё будет нормально, — подчеркнул Болибок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сухость в носу, боли в горле и воспаление лимфоузлов могут стать признаками заболевания коронавирусом. К ним же относятся першение в горле и покашливание, пояснил Владимир Болибок. Перечисленные симптомы проявляются на самой начальной стадии заболевания, и потому являются незаметными.