Врач рассказал, кому опасно есть мёд

https://static.news.ru/photo/f1979202-55d1-11eb-8d11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, чем опасен мёд и кому следует от него отказаться.

Эксперт отметил, что с этим продуктом часто связывают завышенные ожидания и приписывают ему различные полезные свойства. Многие считают, что мёд содержит большое количество биофакторов, которые стимулируют регенерацию, а также оказывают бактерицидное или вирусоцидное действие. Однако обычно это не соответствует действительности, добавил Гинзбург.

Он пояснил, что по составу продукт пчеловодства намного богаче сахара, но считать его эликсиром здоровья не стоит. Врач также предостерёг от употребления мёда детьми до трёх лет, потому что продукт может вызывать аллергию. Кроме того, от него, как и от сахара, нужно отказаться людям с ожирением, гипертонией, проблемами с давлением и жировым гепатозом печени.

Гинзбург подчеркнул, что из-за мёда могут обостриться заболевания желудочно-кишечного тракта, например панкреатит.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников перечислил продукты, которые способствуют образованию камней в почках. По его словам, к этому ведёт употребление животных жиров и белков, содержащихся, например в красном мясе. Кроме того, шпинат и зелень увеличивают оксалаты и способствуют камнеобразованию. К проблеме приводит и употребление алкогольных напитков, кроме красного сухого вина в умеренных дозах. Ещё одним фактором риска выступает употребление сладких газированных напитков. По мнению Мясникова, снижают риск камнеобразования средиземноморская диета, богатая овощами, фруктами и рыбой, а также умеренное употребление молочной продукции. Могут помочь также клюквенный морс, кофе и чай, писал NEWS.ru.