Врач рассказал, каких продуктов следует избегать при акне

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Пациентам с акне следует исключить из своего рациона ряд продуктов, поскольку они провоцируют обострение заболевания даже на фоне лечения. Об этом рассказала дерматолог, трихолог Юлия Галлямова.

Речь идёт о молочных продуктах, сахаре и шоколаде. Врач пояснила, что ранее была доказана прямая связь между употреблением в пищу молока и развитием акне, поскольку содержащийся в нём белок усиливает работу сальных желёз.

Качественный шоколад делается тоже на молоке, ну и кроме того, конечно, это сахар, который тоже сильно повышает инсулиновый индекс, что провоцирует работу сальных желёз, — сказала Галлямова телеканалу «Звезда».

Она добавила, что многие врачи рекомендуют пациентам с акне полностью отказаться от молочных продуктов на период лечения. Потребление сладкого необходимо сократить вдвое, а при длительном лечении также исключить из рациона.

Ранее NEWS.ru писал, что дерматолог Дебра Джалиман назвала основные причины возникновения акне. Проблемы с кожей могут возникнуть из-за постельного белья, если его долго не менять, спортивных тренировок, грязи и бактерий на смартфоне, использования масляных средств для укладки волос. Кроме того, выдавливание уже появившихся прыщей можно привести к увеличению их числа.