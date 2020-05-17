Врач рассказал, как подготовиться к тесту на антитела к коронавирусу

Приходить в лабораторию, чтобы сдать тест на антитела к COVID-19, лучше утром и не позавтракав, рассказала руководитель группы медицинской экспертизы «Инвитро» Татьяна Панкратова.
По словам специалиста, результаты будут готовы приблизительно через два или три дня. При этом, если у человека есть проявления респираторного заболевания, то сдавать анализы лучше в государственной клинике, а если никаких симптомов нет, то можно обратиться в частную лабораторию,
Платное исследование на антитела коронавирусу стартует в нескольких российских регионах в понедельник, 18 мая.
Как писал NEWS.ru ранее, специалисты компании «Тест-Ген» разработали собственную систему быстрого тестирования на COVID-19 и получили лицензию на свою разработку, сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Экспресс-тест получил государственную лицензию 15 мая.
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