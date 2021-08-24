Врач рассказал, как действовать после общения с больным коронавирусом

Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал, что надо делать после общения с больным коронавирусом. На сегодня превалирует вариант инфекции «дельта» с более коротким инкубационным периодом, отметил врач в интервью радио Sputnik.

И о заражении человек узнает в срок от двух до пяти дней. При этом никаких особых мер принимать не нужно.

В случае контакта с заболевшим никаких особых мер принимать не нужно, то есть не надо бежать делать ПЦР. Если человек, с которым вы контактировали, заболел официально и зарегистрирован в Роспотребнадзоре, соответственно, с его контактами тоже могут связаться, — пояснил врач.

Но и в этом не всегда возникает необходимость, так как коронавирус сравнительно не заразен. К примеру, корью при контакте с инфицированным человеком заболевает 100% людей. В данном же случае надо просто наблюдать за своим самочувствием и обратиться к врачу в случае характерных симптомов коронавируса.

Ранее врач-терапевт высшей категории, вирусолог Алексей Водовозов рассказал, что вакцинация может помочь предотвратить развитие постковидного синдрома, проявляющегося в виде слабости, депрессии и снижения когнитивных функций.