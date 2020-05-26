Врач-пульмонолог рассказала о способах восстановления после пневмонии

https://static.news.ru/photo/69155eda-9f80-11ea-91a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Врач-пульмонолог Галина Игнатова рассказала, сколько времени занимает восстановление после пневмонии. Также она перечислила основные способы для восстановления организма.

Вариантов тут масса: йога, гимнастика Стрельниковой и Бутейко, надувание воздушных шаров, также можно дуть в дудочку или осваивать духовые инструменты, — цитирует Игнатову Medical Note.

По словам врача, полезным упражнением может стать дыхательная гимнастика через коктейльную трубочку. Ещё один способ тренировать вдох — это пение. Необходимо помнить о важности позитивного настроя, подчеркнула Игнатова.

NEWS.ru писал ранее, что о своём восстановлении после коронавируса рассказал футболист «Ювентуса» Даниэле Ругани.