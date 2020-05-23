Футболист «Ювентуса» Ругани рассказал о восстановлении от коронавируса

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Золотая медаль победителя чемпионата мира по футболу 2018 года в России была продана на аукционе.

За трофей выручили $71 875, сообщает Juliens Auctions. Имя футболиста сборной Франции, который продал медаль, не сообщается. Чемпионат мира по футболу 2018 года проходил в России с 14 июня по...