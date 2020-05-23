Футболист «Ювентуса» Ругани рассказал о восстановлении от коронавируса

Защитник итальянского футбольного клуба «Ювентус» Даниэле Ругани рассказал, как чувствует себя после заражения коронавирусом.
Я в полном порядке, у меня хороший настрой. Я пережил странный месяц, но важно то, что всё прошло хорошо. Я считаю себя счастливчиком, — цитирует Ругани Sky Sport Italia.
Ругани стал первым заболевшим футболистом в «Ювентусе», о чём туринский клуб сообщил 12 марта.
Ранее NEWS.ru писал, что игроки клуба «Ювентус» вернулись к тренировкам на базе команды после приостановки Серии А из-за пандемии коронавируса. Тренировки проводятся на индивидуальной основе, прибытие игроков будет осуществляться поэтапно, чтобы обеспечить полное соблюдение действующих требований.
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