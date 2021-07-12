Врач предупредила об опасности антиперспирантов в жару

Стремление блокировать с помощью антиперспирантов потоотделение может плохо сказаться на здоровье. Об этом «Радио 1» рассказала дерматолог Ирина Скорогудаева.

По мнению врача, особенно опасно блокировать пот в жаркую погоду. Так, по её словам, дезодоранты длительного действия не снижают продукцию пота в потовых железах, а просто закрывают проток потовой железы. Часто это приводит к воспалительным процессам.

Для того, чтобы в меньшей степени организм страдал от жары, необходимо включение терморегуляции, которое позволяет нам снижать температуру тела — 22 % приходится на испарение воды с поверхности кожи. Надо быть аккуратным в жару с методами, блокирующими работу выведения секрета потовых желёз на поверхность кожи, — сказала Скорогудаева.

Специалист пояснила, что потовая и сальная железы активируют свою работу и на поверхности кожи, тем самым формируя эмульсию, которая покрывает тело человека и постоянно испаряется. Как раз за счёт этого испарения и происходит охлаждение организма.

Ранее косметолог перечислила средства по уходу за кожей, незаменимые в жару.