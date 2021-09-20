Врач объяснила опасность температуры 37 градусов

Зачастую человек считает температуру тела 37 градусов незначительной и часто игнорирует ухудшение самочувствия. Однако этот показатель может говорить о развитии как новых заболеваний, так и об обострении хронических недугов. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Как отметила врач, температура 37,1 является предельно допустимой нормой для человека. Она может обозначать обострение хронического заболевания, начало острого респираторного вирусного заболевания, а также быть признаком воспаления почек и желчного пузыря.

Причиной такого состояния выступает агент, часто инфекционный. Он вызывает вялотекущее, не очень выраженное воспалительное заболевание. И с ним надо разбираться. Если человек игнорирует эти признаки, картина может ухудшиться, — сказала Чернышова.

Если температура не опускается ниже 37 градусов, то терапевт советует обратиться к врачу, который может назначить анализ крови и УЗИ внутренних органов. В то же время, когда у человека всегда такая температура, а он абсолютно здоров и хорошо себя чувствует, то, возможно, это для него можно считать вариантом нормы.

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