Врач объяснил, почему не всем нужна прививка от коронавируса

Переболевшим коронавирусом в лёгкой форме не нужна прививка из-за возможного наличия Т-клеточного иммунитета. Более того, в таком случае вакцинация может даже навредить, заявил «Царьграду» доктор медицинских наук Владислав Шафалинов.

Если эти люди (переболевшие коронавирусом в лёгкой форме. — NEWS.ru) сдадут анализ и он будет положительным, это означает, что человеку, конечно же, не нужна вакцинация. Даже более того, она может ему навредить, как считают некоторые учёные, — пояснил Шафалинов.

Он также добавил, что россиян нужно тщательнее проверять на противопоказания к вакцинации. По его словам, наличие тяжёлых, сопутствующих заболеваний или просто аллергия в анамнезе на препарат должна быть вескими причинами не делать прививку от коронавируса. Однако чтобы выяснить, нет ли противопоказаний, добавил врач, нужно провести «хотя бы элементарные анализы крови».

Ранее глава немецкой междисциплинарной ассоциации интенсивной и неотложной медицины Гернот Маркс выступил против обязательной вакцинации от COVID. Он считает, что подобная мера привела бы к ещё большему отдалению противников вакцинации от общества.