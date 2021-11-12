Немецкая медассоциация выступила против обязательной вакцинации от COVID-19

Глава немецкой междисциплинарной ассоциации интенсивной и неотложной медицины (DIVI) Гернот Маркс выступил против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Он считает, что подобная мера привела бы к ещё большему отдалению противников вакцинации от общества. Об этом Маркс заявил в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

По его мнению, решение об обязательной вакцинации в Германии является политическим.

Как DIVI мы против, потому что мы должны убеждать людей, а не обязывать их. В противном случае сомневающиеся ещё больше отдалятся от общества, — сказал Маркс.

Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация с коронавирусом в ФРГ «очень напряжённая». В связи с этим медик выразил надежду, что многие люди поймут необходимость сделать прививку. Маркс также попросил политиков провести вторую крупную кампанию вакцинации и активно вовлекать непривитых.

Ранее в Германии зафиксировали новый рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки — 50 196. Такие данные опубликовал Институт Роберта Коха. Отмечается, что всего с начала пандемии коронавирусом заболели 4 894 250 жителей ФРГ, умерли — 97 198.