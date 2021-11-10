В Германии зафиксирован новый рекорд по числу заражений COVID-19

В Германии количество подтверждённых новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки достигло 50 196. Это максимальный показатель с начала пандемии. Такие данные опубликовал Институт Роберта Коха, на которые ссылается ТАСС. Предыдущий антирекорд был зафиксирован накануне, когда было выявлено 39 676 случаев новых заражений.

Отмечается, что всего с начала пандемии коронавирусом заболели 4 894 250 жителей ФРГ, умерли — 97 198.

В Германии ранее в качестве основного критерия при введении антиковидных ограничений считался семидневный показатель распространения инфекции. С 7 ноября он вырос почти на 58 единиц и сейчас достигает 249,1. Однако на сегодняшний день власти учитывают и другие факторы, в частности заполненность отделений интенсивной терапии и процент вакцинированного населения.

Глава Минздрава страны Йенс Шпан 3 ноября заявил, что Германия переживает четвёртую волну коронавируса. По его словам, речь идёт о «пандемии непривитых». Чиновник отметил, что меньше всего мест в палатах интенсивной терапии осталось в регионах с низким уровнем вакцинации. Он сообщил, что в приоритете остаётся сохранение ряда ограничительных мер, в частности, ношение масок в определённых местах и соблюдение дистанции, тестирование посетителей домов престарелых, а также «много-много бустeрных прививок».