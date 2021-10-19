Врач объяснил, кому может помочь пульсоксиметр в домашней аптечке

Пульсоксиметр — прибор, измеряющий уровень насыщения крови кислородом, необходимо держать дома эпилептикам, пациентам с инфарктом миокарда и пневмонией, заявил врач Андрей Грошев в беседе с изданием «Слово и Дело». По его словам, при всех этих заболеваниях могут нарушаться либо дыхание, либо кровообращение, что негативно отражается на насыщении крови кислородом.

Пульсоксиметр как медицинский прибор хорошо известен довольно давно, он используется во всех случаях, когда есть необходимость проверить насыщение артериальной крови кислородом (иными словами — концентрацию кислорода в артериальной крови). Этот показатель важен для пациентов с инфарктом миокарда, пневмонией, во время эпилептического припадка и даже при травме грудной клетки, — пояснил Грошев.

Он добавил, что пульсоксиметр стоит держать под рукой тем, кто страдает от серьёзных заболеваний сердечно-сосудистой системы, например хронической сердечной недостаточности или сосудистых осложнений диабета. Также этим прибором стоит воспользоваться пациентам с хронической обструктивной болезнью лёгких и заболеваниями нервной системы.

Ранее пульмонолог Александр Карабиненко объяснил, как побороть проблемы с дыханием после перенесённого коронавируса. По его словам, необходимо делать дыхательную гимнастику всякий раз, когда пульсоксиметр показывает менее 90% насыщения крови кислородом.