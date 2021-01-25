Врач объяснил, как страх увеличивает риск заболеть коронавирусом

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Паническая боязнь заразиться коронавирусной инфекцией может привести к реальным проблемам со здоровьем. Это связано с тем, что эмоциональное и психическое состояние отражается на физиологических процессах в организме, рассказал психотерапевт Игорь Салынцев.

Дело в том, что чрезмерная тревожность, если её не лечить, понижает обменные процессы и уровень иммунитета, что делает человека более уязвимым для инфекций, пояснил специалист.

Тревожный человек более уязвим, в том числе и к вирусной патологии. Психосоматика может перейти в настоящую болезнь, — цитирует Салынцева радио Sputnik.

Чтобы снизить уровень тревожности и тем самым убрать негативное давление на иммунитет, следует не обращать внимания на слухи и изучать достоверную информацию, посоветовал психотерапевт. Чем более человек информирован, тем меньше он тревожится и боится, добавил медик.

Он также посоветовал сделать прививку от коронавируса. По его словам, она не только защитит организм от болезни, но и снизит уровень тревожности, так как человек перестанет бояться.

В ситуации с распространением коронавируса люди могут испытывать панические атаки. Однако, как писал NEWS.ru, сам по себе вирус не может стать причиной такого расстройства — речь о страхе, который могут испытывать впечатлительные люди и лица с психическими расстройствами.