Психологи предупредили о возможных панических атаках в период пандемии

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В ситуации с распространением коронавирусной инфекции в мире многие люди могут испытывать панические атаки. Однако, как поясняют клинические психологи, сам по себе вирус не может стать причиной такого расстройства — речь о страхе, который могут испытывать впечатлительные люди и лица с психическими расстройствами.

Если человек склонен к паническим атакам, то вероятность того, что когда у него появляется дополнительный стресс или переживание о вирусе, о котором ещё так мало известно, это может усилить фон панических атак. Нужно понимать, что паническая атака — это ситуация, когда человеческой жизни ничего не угрожает в реальности, то есть ему это только кажется, — заявил клинический психолог Владимир Крупин, чьи слова приводит ТАСС.

По мнению его коллеги Михаила Хорса, с паническими атаками сталкиваются многие люди, которых можно разделить на две категории: придающих излишнее значение самочувствию и спокойно относящихся к своему здоровью. Хорс считает, что представители первой группы имеют более высокий риск оказаться в состоянии панической атаки, более того, потом может появиться и боязнь самого этого состояния — что может спровоцировать замкнутый цикл. Люди из второй группы воспринимают болезнь как естественную часть жизни и могут спокойно прожить паническую атаку с невысоким риском повторения этого состояния.

Владимир Крупин отмечает, что есть множество способов борьбы с паническими атаками, в числе самых известных и эффективных — дыхательные практики. Может помочь и медитация. Однако в ряде случаев не обойтись без обращения к психиатру, что повлечёт и медикаментозное вмешательство. Медик резюмирует, что при правильной самостоятельной работе или при помощи специалиста психика будет укрепляться.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) заметили снижение уровня хорошего настроения у граждан РФ перед Новым годом. Чаще всего всему виной пандемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), низкая физическая активность, а также накопившаяся эмоциональная усталость.