Врач назвала продукты, способные противостоять COVID-19

Во время пандемии коронавируса неотъемлемой составляющей питания человека должны быть животные и нерафинированные растительные жиры. Об этом в интервью «Российской газете» рассказала профессор ФМБА России, доктор медицинских наук Маргарита Королёва.

По словам Королёвой, богатые такими жирами продукты способны дать организму человека противовоспалительную защиту и противостоять распространению вируса. Так, врач рекомендовала включить в рацион масло гхи — его необходимо употреблять по 1,5–2 чайные ложки в день.

Куриное или перепелиное яйцо на завтрак — хороший источник жирорастворимых витаминов А, Д и Е, столь необходимых для иммунной защиты, — рассказала Королёва.

Кроме того, в первой половине дня врач призывает съедать кусочек сала, а в течение всего дня употреблять орехи и семена. При этом важно их не жарить, поскольку в этом случае жиры окисляются.

Также Королёва порекомендовала есть рыбу северных морей, оливковое масло, масло проросшей пшеницы, авокадо и арганового дерева.

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