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07 июля 2026 в 14:00

Диетические куриные котлеты с овощами: 3 способа — в сковородке, духовке и на пару

Фото: D-NEWS.ru
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Диетические котлеты из куриного фарша с овощами — это сочное, полезное и очень вкусное блюдо, которое подходит для здорового питания. Их можно приготовить тремя способами: обжарить на сковороде (с минимумом масла), запечь в духовке (без масла) или приготовить на пару (самый диетический вариант).

Для приготовления понадобится: 500 г куриного фарша, 1 кабачок, 1 морковь, 1 луковица, 1 яйцо, 2 ст. л. овсяных отрубей (или муки), соль, перец, зелень.

Кабачок, морковь и лук натрите на крупной терке, отожмите лишний сок. Смешайте с фаршем, яйцом, отрубями, солью, перцем и рубленой зеленью. Сформуйте котлеты. На сковороде: обжарьте с двух сторон до корочки, затем доведите до готовности под крышкой. В духовке: выложите на противень с пергаментом, запекайте при 190 °C 20–25 минут. На пару: готовьте в пароварке 20–25 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить диетические котлеты. Удивило, что благодаря овощам они остались нежными и не высохли в духовке. Совет: для большей сочности добавьте в фарш 1 ст. л. сметаны.

Ранее стало известно, как приготовить пирожки из кабачков.

Проверено редакцией
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