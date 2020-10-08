Врач назвала продукты, которые в пандемию лучше игнорировать

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Осенний всплеск пандемии вынуждает россиян более внимательно относиться к своему иммунитету. Влияющие на него отрицательно продукты в этой ситуации следует исключить из рациона.

Такое мнение высказала врач-эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина. По её словам, в список нежелательных продуктов попадают фастфуд, консервы и жареная пища. Также по возможности следует отказаться от сахара, который негативно влияет на стенки сосудов, сообщает РИА Новости.

От консервов в принципе нужно отказаться — такие промышленно переработанные продукты обделены питательной ценностью. Стоит избегать и сахара, потому что он негативно влияет как на проницаемость сосудистой стенки, так и на рост бактерий, — пояснила эпидемиолог.

Для иммунитета важно, чтобы организм получал достаточное количество витаминов и минералов, они содержатся в овощах и салатной зелени, подчеркнула Ненастина. Она добавила, что не лишним будет добавить в рацион рыбу, морепродукты, птицу и молочные продукты. Полезно увеличить употребление жидкостей.

Коронавирус в основном опасен для пожилых, поэтому важно, чтобы в их рационе было достаточное количество белка, витаминов. Не рекомендуется часто употреблять красное мясо, но раз в неделю в рационе оно должно присутствовать, — заявила врач.

Ранее NEWS.ru сообщал, что доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская считает: в России пик заболеваемости коронавирусом можно ожидать к середине ноября. По её словам, уже после новогодних праздников ситуация должна стабилизироваться. Лебединская отметила, что нынешние показатели прироста заболевших не так страшны.