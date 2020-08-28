Врач назвала продукт, сокращающий продолжительность жизни

https://static.news.ru/photo/31b110f2-e9a3-11ea-b8de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Колбаса является продуктом, уменьшающим продолжительность жизни из-за большого количества нитратов. При постоянном потреблении она превращается в «детонатор» тяжёлых болезней.

Нитраты добавляют в колбасный фарш специально, чтобы не «прицепилась» какая-либо инфекция, поясняет врач-эндокринолог кандидат медицинских наук Зухра Павлова в своём Instagram. То есть нитраты защищают, но, вступая в реакцию с белками, образуют вещества, которые являются конечными продуктами гликирования.

Вот эти конечные продукты, пишет врач, и увеличивают риски сердечных заболеваний, онкологии и сокращают жизнь. Эндокринолог призвала не обольщаться по поводу колбас с пометкой «органический продукт», которые продаются в дорогих магазинах за высокую цену.

Органическая колбаса превращается в такой же детонатор тяжелых болезней, как и дешёвые сосиски, — отметила врач.

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