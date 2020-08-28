16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Врач назвала продукт, сокращающий продолжительность жизни

05:56, 29 августа 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Колбаса является продуктом, уменьшающим продолжительность жизни из-за большого количества нитратов. При постоянном потреблении она превращается в «детонатор» тяжёлых болезней.

Нитраты добавляют в колбасный фарш специально, чтобы не «прицепилась» какая-либо инфекция, поясняет врач-эндокринолог  кандидат медицинских наук Зухра Павлова в своём Instagram. То есть нитраты защищают, но, вступая в реакцию с белками, образуют вещества, которые являются конечными продуктами гликирования.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

Ð ÑÐ¾Ð¼, ÑÑÐ¾ ÐºÐ¾Ð»Ð±Ð°ÑÐ° Ð¾ÑÐµÐ½Ñ Ð²ÑÐµÐ´Ð½ÑÐ¹ Ð¿ÑÐ¾Ð´ÑÐºÑ, Ð·Ð½Ð°ÑÑ Ð²ÑÐµ. ÐÐ¾ Ð¿ÑÐ¸ÑÐ¸Ð½Ñ Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÑÑ. ÐÐµ Ð¸Ð·-Ð·Ð° ÑÑÐ°Ð»ÐµÑÐ½Ð¾Ð¹ Ð¶Ðµ Ð±ÑÐ¼Ð°Ð³Ð¸, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÑ ÑÑÐ´Ð° ÑÐºÐ¾Ð±Ñ ÐºÐ»Ð°Ð´ÑÑ Ð²Ð¼ÐµÑÑÐ¾ Ð¼ÑÑÐ° ÐÐ¾Ð½ÐµÑÐ½Ð¾, ÑÑÐ¾ Ð²ÑÐµ ÐµÑÑÐ½Ð´Ð°, Ð² ÑÐ¾Ð²ÑÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ ÐºÐ¾Ð»Ð±Ð°ÑÐµ ÐµÑÑÑ Ð¸ Ð¼ÑÑÐ¾ Ð¿ÑÐ¸ÐµÐ¼Ð»ÐµÐ¼Ð¾Ð³Ð¾ ÐºÐ°ÑÐµÑÑÐ²Ð°, Ð¸ ÑÐ¿ÐµÑÐ¸Ð¸. Ð Ð²ÑÐµÐ´Ð½Ð¾Ð¹ Ð¾Ð½Ð° ÑÑÐ°Ð½Ð¾Ð²Ð¸ÑÑÑ Ð¸Ð·-Ð·Ð° Ð½Ð¸ÑÑÐ°ÑÐ¾Ð², ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÐµ Ð´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð»ÑÑÑ Ð² ÑÐ°ÑÑ, ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ðº Ð¼ÑÑÑ Ð½Ðµ Ð¿ÑÐ¸ÑÐµÐ¿Ð¸Ð»Ð°ÑÑ Ð¸Ð½ÑÐµÐºÑÐ¸Ñ, Ð½Ð°Ð¿ÑÐ¸Ð¼ÐµÑ, ÐºÐ»Ð¾ÑÑÑÐ¸Ð´Ð¸Ð¸ (Ð¿Ð¾ÑÑÐ°ÑÐ°Ð¹ÑÐµÑÑ Ð½Ðµ Ð³ÑÐ³Ð»Ð¸ÑÑ, Ð¾ÑÐ¾Ð±ÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð¿ÐµÑÐµÐ´ ÐµÐ´Ð¾Ð¹) Ð¸Ð»Ð¸ Ð±Ð¾ÑÑÐ»Ð¸Ð·Ð¼. ÐÐ¸ÑÑÐ°ÑÑ Ð·Ð°ÑÐ¸ÑÐ°ÑÑ Ð½Ð°Ñ, Ð½Ð¾, Ð²ÑÑÑÐ¿Ð°Ñ Ð² ÑÐµÐ°ÐºÑÐ¸Ñ Ñ Ð±ÐµÐ»ÐºÐ°Ð¼Ð¸, Ð¾Ð±ÑÐ°Ð·ÑÑÑ ÑÐµ ÑÐ°Ð¼ÑÐµ Ð·Ð»Ð¾Ð²ÐµÑÐ¸Ðµ Ð²ÐµÑÐµÑÑÐ²Ð°, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÐµ Ð¸Ð¼ÐµÐ½ÑÑÑÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÐµÑÐ½ÑÐ¼Ð¸ Ð¿ÑÐ¾Ð´ÑÐºÑÐ°Ð¼Ð¸ Ð³Ð»Ð¸ÐºÐ¸ÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ (advanced glycation products, AGEs). ÐÐ¾Ð½ÐµÑÐ½ÑÐµ Ð¿ÑÐ¾Ð´ÑÐºÑÑ Ð³Ð»Ð¸ÐºÐ¸ÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð²ÑÑÐ°ÑÑ ÑÐ¸ÑÐºÐ¸ Ð¾Ð¶Ð¸ÑÐµÐ½Ð¸Ñ, ÑÐ°Ð·Ð²Ð¸ÑÐ¸Ñ ÑÐµÑÐ´ÐµÑÐ½Ð¾-ÑÐ¾ÑÑÐ´Ð¸ÑÑÑÑ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð°Ð½Ð¸Ð¹, ÑÐ°ÑÐ°ÑÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð´Ð¸Ð°Ð±ÐµÑÐ° 2 ÑÐ¸Ð¿Ð°, Ð¾Ð½ÐºÐ¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸ÑÐµÑÐºÐ¸Ñ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð°Ð½Ð¸Ð¹ Ð¸ ÑÐ¼ÐµÐ½ÑÑÐ°ÑÑ Ð¿ÑÐ¾Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð¸ÑÐµÐ»ÑÐ½Ð¾ÑÑÑ Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ð¸. Ð Ð±ÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð»Ð¸ Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð°Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð±Ð°ÑÐ° Ð±ÐµÐ· Ð½Ð¸ÑÑÐ°ÑÐ¾Ð²? ÐÑ ÐºÐ°Ðº ÑÐºÐ°Ð·Ð°ÑÑ Ð Ð´Ð¾ÑÐ¾Ð³Ð¸Ñ Ð¼Ð°Ð³Ð°Ð·Ð¸Ð½Ð°Ñ Ð¿ÑÐ¾Ð´Ð°ÑÑÑÑ Ð±Ð°ÑÐ¾Ð½Ñ, Ð½Ð° ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÑ Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð¾, ÑÑÐ¾ ÑÑÐ¾ Ð¾ÑÐ³Ð°Ð½Ð¸ÑÐµÑÐºÐ¸Ð¹ Ð¿ÑÐ¾Ð´ÑÐºÑ, Ð±ÐµÐ· Ð½Ð¸ÑÑÐ°ÑÐ¾Ð² Ð¸ Ð½Ð¸ÑÑÐ¸ÑÐ¾Ð². ÐÐ¾ Ð½Ðµ Ð¾Ð±Ð¾Ð»ÑÑÐ°Ð¹ÑÐµÑÑ. Ð§ÑÐ¾Ð±Ñ Ð¸Ð·Ð±ÐµÐ¶Ð°ÑÑ Ð±Ð¾ÑÑÐ»Ð¸Ð·Ð¼Ð°, Ð² ÑÐ°ÑÑ Ð´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð»ÑÑÑ Ð¾ÑÐ¾Ð±ÑÑ ÐºÑÐ»ÑÑÑÑÑ Ð±Ð°ÐºÑÐµÑÐ¸Ð¹, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÐ°Ñ Ð½Ð°ÑÐ¸Ð½ÑÐµÐ·Ð¸ÑÑÑÑ Ð½Ð¸ÑÑÐ°ÑÐ¾Ð² Ð¼Ð°Ð¼Ð°, Ð½Ðµ Ð³Ð¾ÑÑÐ¹. Ð Ð¸ÑÐ¾Ð³Ðµ Ð¾ÑÐ³Ð°Ð½Ð¸ÑÐµÑÐºÐ°Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð±Ð°ÑÐ° Ð¿ÑÐµÐ²ÑÐ°ÑÐ°ÐµÑÑÑ Ð² ÑÐ°ÐºÐ¾Ð¹ Ð¶Ðµ Ð´ÐµÑÐ¾Ð½Ð°ÑÐ¾Ñ ÑÑÐ¶ÐµÐ»ÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½ÐµÐ¹, ÐºÐ°Ðº Ð¸ Ð´ÐµÑÐµÐ²ÑÐµ ÑÐ¾ÑÐ¸ÑÐºÐ¸. Ð ÑÐ½Ð¾Ð²Ð° Ð½Ð°Ð¿Ð¾Ð¼Ð½Ñ, ÑÑÐ¾ ÐºÑÐ°ÑÐ½Ð¾Ðµ Ð¼ÑÑÐ¾ ÑÑÐ°Ð½Ð¾Ð²Ð¸ÑÑÑ Ð²ÑÐµÐ´Ð½ÑÐ¼, Ð´Ð°Ð¶Ðµ ÐºÐ°Ð½ÑÐµÑÐ¾Ð³ÐµÐ½Ð½ÑÐ¼, ÑÐ¾Ð²Ð½Ð¾ Ð² Ð´Ð²ÑÑ ÑÐ»ÑÑÐ°ÑÑ: Ð² Ð²Ð¸Ð´Ðµ ÐºÐ¾Ð»Ð±Ð°Ñ (Ð¸ Ð¿Ð¾ÑÐ¾Ð¶Ð¸Ñ Ð¿ÑÐ¾Ð´ÑÐºÑÐ¾Ð²) Ð¸ Ð² Ð¶Ð°ÑÐµÐ½Ð¾Ð¼ Ð²Ð¸Ð´Ðµ. ÐÐ¾ Ð²ÑÐµÑ Ð´ÑÑÐ³Ð¸Ñ ÑÐ»ÑÑÐ°ÑÑ ÑÑÐ¾ Ð¾ÑÐµÐ½Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½ÑÐ¹ Ð¿ÑÐ¾Ð´ÑÐºÑ.

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÐÐ¾ÐºÑÐ¾Ñ ÐÐ°Ð²Ð»Ð¾Ð²Ð°, ÑÐ½Ð´Ð¾ÐºÑÐ¸Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³ (@doctorpavlova)

Вот эти конечные продукты, пишет врач, и увеличивают риски сердечных заболеваний, онкологии и сокращают жизнь. Эндокринолог призвала не обольщаться  по поводу колбас с пометкой «органический продукт», которые продаются в дорогих магазинах за высокую цену.

Органическая колбаса превращается в такой же детонатор тяжелых болезней, как и дешёвые сосиски, — отметила врач.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сахар и трансжиры являются главными врагами иммунитета человека, рассказала врач-диетолог Ирина Лизун. Избыточное потребление сахара изменяет микрофлору, участвующую в иммунных реакциях.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео