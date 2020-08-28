Диетолог назвала «убивающие» иммунитет продукты

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Сахар и трансжиры являются главными врагами иммунитета человека, рассказала врач-диетолог Ирина Лизун.

В интервью радио Sputnik специалист отметила , что избыточное потребление сахара изменяет микрофлору, участвующую в иммунных реакциях. Также на защитную функцию организма негативно влияют трансжиры.

Трансжиры появляются, например, когда пережаривают блюда на масле несколько раз, когда из растительных масел делают что-то похожее на животные масла. Например, маргарин похож на сливочное масло. Трансжиров много в полуфабрикатах, — сообщила диетолог.

Специалист призвала обращать внимание на содержание в продуктах усилителей вкуса, красителей и ароматизаторов. Избыток этих веществ может повлиять на иммунную систему, хотя сами по себе они относительно безвредны.

Кроме того, иммунитету вредит однообразие в еде, в частности, когда в меню фигурируют одни и те же блюда с высоким содержанием жиров и углеводов.

Когда мы едим обычные природные продукты, едим разнообразно, то волей неволей получаем весь спектр витаминов, микроэлементов антиоксидантов, веществ, которые нужны нашей иммунной системе. Если у человека в рационе изо дня в день только картошка, макароны, свинина и огурцы — автоматом назревает дефицит витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. То же самое, если человек питается фастфудом. Любой дефицит будет критичен для иммунитета, — подчеркнула диетолог.

Как передавал NEWS.ru, внештатный диетолог Московской области Инна Пичугина заявила, что арбузы и дыни не могут гарантированно помочь сбросить лишний вес. По её словам, эти бахчевые продукты вызывают резкое повышение аппетита.