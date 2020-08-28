Диетолог опроверг помощь арбузов при похудении

https://static.news.ru/photo/75de4a7c-e923-11ea-9bfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный внештатный диетолог Московской области Инна Пичугина заявила, что арбузы и дыни не могут гарантированно помочь сбросить лишний вес. По её словам, эти бахчевые вызывают резкое повышение аппетита.

Для максимальной пользы эксперт посоветовала заменять дынями и арбузами пирожные и конфеты во время основного приёма пищи. Норма бахчевых в день составляет 200-300 граммов, передаёт РИА Новости.

Пожалуй, одно из основных заблуждений относительно дыни и арбуза — гарантированное похудение. Да, они содержат большое количество воды, усиливают пищеварение, но вместе с тем в их составе присутствуют сахароза и фруктоза, которые вызывают повышение уровня сахара в крови. Человек сразу после употребления дыни или арбуза чувствует себя сытым, но спустя непродолжительное время наступает резкое чувство голода, появляется желание как можно скорее что-нибудь съесть. И, как правило, такая диета быстро оканчивается срывом, — подчеркнула она.

Пичугина добавила, что дыня и арбуз рекомендованы в ограниченном количестве для людей с заболеваниями почек, сахарным диабетом, проблемами с сердечно-сосудистой системой, и другими патологиями, при которых важно контролировать употребление жидкостей и сахара.

Стоит и вовсе отказаться от этих ягод больным с обострением язвы, гастрита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта, — заключила она.

Как писал NEWS.ru, по мнению диетолога РАМН Ольги Григорян, входящие в группу рисковых продуктов кола, чипсы, бургеры не абсолютно вредны для здоровья. Если в целом рацион человека соответствует основополагающим критериям правильного питания, то умеренное присутствие фастфуда в нём не станет трагедией.