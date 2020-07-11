Диетолог рассказала, как есть бургеры и чипсы с колой без вреда здоровью

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По мнению диетолога РАМН Ольги Григорян, входящие в группу рисковых продуктов кола, чипсы, бургеры не абсолютно вредны здоровью. Если в целом рацион человека соответствует основополагающим критериям правильного питания, то умеренное присутствие фастфуда в нём не станет трагедией.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» она отметила, что единого эталона питания для всех людей нет. Рацион должен прежде всего учитывать индивидуальные параметры здоровья человека. Диетолог подчеркнула, что организм должен получать белок, витамины, минералы и антиоксиданты в достаточном количестве. Также необходимо учитывать сезонность и сокращать потребление жирных блюд в летний период, отметила Григорян.

Кола, чипсы, бургеры конечно, рисковые продукты. Но если их есть очень редко, то они не нанесут вреда здоровью, — заключила специалист.

Самое опасное в фастфуде — трансжиры, соль и сахар. Зная это, блюдо можно модифицировать, уменьшив наносимый им ущерб организму. Так, диетологи советуют сочетать поедание бургера с зеленью и огурцами, наггетсы есть без корочки, вместо картошки-фри брать «по-деревенски», писал NEWS.ru.