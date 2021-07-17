Врач назвал виды боли, требующих срочной помощи

Заслуженный врач России, кардиолог Владимир Подхомутников рассказал, при каких видах боли следует незамедлительно вызывать скорую помощь, пишет портал «Доктор Питер».

По словам медика, своевременное обращение к врачу может спасти жизнь при возникновении боли в животе. Она считается самой опасной, поскольку может указывать на острый панкреатит, язву желудка или холецистит.

Также нужно вызывать скорую помощь при давящей боли в груди, которая отдаёт в левую руку или в область левой лопатки, при этом человека пробивает холодный пот и начинается предобморочное состояние. Такие симптомы могут свидетельствовать об инфаркте миокарда.

Ранее врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич заявила, что в возрасте после 45 лет предвестником инфаркта может быть нетипичный симптом — боль в животе. Она отметила, что при любых проблемах в груди необходимо делать кардиограмму. Такое же обследование стоит провести при наличии болей в животе и спине, поскольку есть множество случаев, когда эти необычные симптомы являются сигналом о проблемах с сердцем.