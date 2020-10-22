Врач назвал условие для формирования популяционного иммунитета к COVID-19

https://static.news.ru/photo/2c5625f0-1457-11eb-8826-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Популяционный иммунитет к коронавирусу у россиян ещё только формируется. Об этом заявил руководитель Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

Он формируется. Для формирования иммунитета у переболевшего необходимо как минимум 1–1,5 месяца, — цитирует РИА Новости эксперта.

По его словам, для формирования популяционного иммунитета нужно ещё больше времени, чтобы не было эпидемии. Иммунная прослойка должна составлять 60–70%, а чтобы не было повышенной заболеваемости — 90%.

Ранее стало известно, что максимальный показатель коллективного иммунитета к коронавирусу выявлен у детей раннего школьного возраста и дошкольников. Об этом заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова. При этом по социально-профессиональному составу наибольшие показатели коллективного иммунитета имеют работники здравоохранения (48%), образования (до 42%). Более 30% серопревалентности — у жителей Татарстана, Калининградской, Амурской и Мурманской областей, более 20% — Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской, Московской, Ленинградской, Тюменской областей. Менее 10% имеют жители Крыма, Краснодарского, Ставропольского краёв, Белгородской, Иркутской, Нижегородской и Новосибирской областей.

По данным на 22 октября, российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 15 971 новый случай заражения коронавирусом. В общей сложности за время пандемии в стране заболели 1 463 306 человек. Жертвами инфекции за последние 24 часа стали 290 человек. Всего количество летальных исходов достигло 25,2 тысячи, писал NEWS.ru.