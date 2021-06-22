Врач назвал способ освежиться дома в жару

Лучшим способом освежиться дома в жару является кондиционер, главное, не потерять контроль, иначе вместо долгожданной прохлады можно получить ангину. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

По словам медика, кондиционер лучше ставить в режим не меньше 21 градуса. Если включить его на 16 градусов, то можно заболеть.

Справиться с жарой поможет и холодный душ с температурой воды 21–23 градуса. Однако этот способ не рекомендуется применять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также поможет в жару мокрая одежда, но если попадёте на сквозняк, то ждите беды, — отметил Хухрев.

Ранее сообщалось, что «оранжевый» уровень опасности из-за жары продлён в Москве и Подмосковье до полудня 24 июня. Среднесуточная температура будет выше нормы на 7–10 градусов.

Как заявил кандидат медицинских наук Николай Крючков, аномальная жара может обернуться неприятностями для здоровья. Многое зависит от физического состояния человека, а также от возраста. По словам медика, иммунная система особого значения не имеет. Натренированный человек легче переносит жару. Он может позволить себе даже заниматься спортом в такую погоду.